Başbakan Yıldırım Avcılar'da Halka Seslendi
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 yıldır Türkiye'nin kalkınması, büyümesi için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Eğer engeller olmasaydı, ne olurdu biliyor musunuz? Üç Türkiye bugün, beş Türkiye olacaktı.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 yıldır Türkiye'nin kalkınması, büyümesi için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Eğer engeller olmasaydı, ne olurdu biliyor musunuz? Üç Türkiye bugün, beş Türkiye olacaktı. Neye rağmen biz bu hizmetleri yaptık? Kapatma davasına rağmen, elektronik muhtıraya rağmen, 17-25 Aralık yargı darbe girişimine rağmen, Ergenekon- Balyoz darbe girişimine rağmen ve nihayet alçak FETÖ'cuların 15 Temmuz darbe girişimine rağmen. Ama 15 yıl içerisinde darbeleri, tehditleri görüp şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık, milletle beraber her türlü alçaklığın karşısında dimdik durduk evelallah." dedi.
Avcılar'da düzenlenen mitingde halka hitap eden Yıldırım, yarının büyük gün olduğunu belirterek, "Yarına hazır mı Avcılar? Yarın 15 Temmuz'da bu ülkenin demokrasisine, bayrağına, istiklaline kast eden alçaklara en kuvvetli şekilde sandıkta cevap vermeye var mısınız?" diye sordu.
Yıldırım, İstanbul'un gururları, gençlerin de gelecekleri olduğunu ama gençlere siyaseti çok görenlerin bulunduğunu söyledi.
"O beğenmediğiniz gençler, tankın önüne yattılar, bayrağı indirtmediler, ezanları dindirtmediler. Şimdi o gençler yarınki oylamayla birlikte, Türkiye'nin geleceğine de mührünü vuracak, siz isteseniz de istemeseniz de." diyen Yıldırım, Türkiye'nin, 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla, 80 milyon vatandaşıyla bir ve beraber olduğunu vurguladı.
Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine kim göz dikerse, kim kast ederse, işte gelsin Avcılar'ı görsün, ay yıldızlı bayrağı görsün, bu millet İstiklal Savaşında bir oldu, yedi düvelle mücadele etti ve bağımsızlığımızı bütün dünyaya ilan ettik. Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları olmak üzere bütün vatan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, 15 Temmuz gazilerimize Allah'tan hayırlı, uzun ömürler diliyorum." şeklinde konuştu.
"İşte alçaklar ne diyor?" ifadesini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Kandil ne diyor? PKK, FETÖ ne diyor? 'Hayır çıksın hayır için çalışın yoksa biz biteriz.' diyorlar. 'Evet' çıkacak mı? 'Evet' çıkacak, onlar da bitecek mi? Kandillerini söndürecek miyiz? Evelallah, işte Türkiye, işe gençlik, işte kadınlarımız, işte büyük Türkiye. İstanbul, Türkiye'nin özeti. İstanbul demek, Hakkari, Konya, Sinop, Kastamonu, Sivas, Trabzon, İzmir, Erzincan, Diyarbakır demek. İstanbul, 81 ilimizin özeti. İstanbul demek, Filibe, Üsküp, Kosova demek. İstanbul demek, Avcılar demek, Evlad-ı Fatihan demek. Evlad-ı Fatihan'ın torunları, yarın büyük gün sizi bekliyor."
Yarın, bu ülke için, bu millet için, çeşitli, kirli hesaplar içine giren ülke düşmanlarına, ülke karşısında yer alanlara sandıkta cevap verilmesini isteyen Yıldırım, "Avcılar işi bitirmiş. Avcılar'dan rekor bekliyoruz, rekor." dedi.
"İstanbul Türkiye'nin ekonomisini sırtında taşıyan şehir"
Başbakan Binali Yıldırım, "İstanbul'a 15 yılda 140 katrilyon yatırım yaptık. İstanbul, AK Parti'nin kutlu yolculuğunun başladığı yerdir. İstanbul, adam gibi adam, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehridir." ifadesini kullandı.
1994'teki İstanbul'un halini gençlerin bilemeyeceğini, o günlerde İstanbul'un musluklarından su akmadığını, yollarından çamur, çukur eksik olmadığını, çöp dağlarının şehri istila ettiğini, Haliç'ten burun tutulmadan geçilmediğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:
"İşte öyle bir İstanbul'u alan ve İstanbul'u dünya şehri yapan hareket, 2001'de 'muhtar bile olamaz' diyen gafillere rağmen, bugün Türkiye'yi, dünya milletleri arasında en onurlu yere getirmek için Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi olarak bizler gece, gündüz demeden çalışıyoruz. 15 yılda İstanbul'a, Türkiye'ye büyük eserler kazandırdık. Raylı sistemi 45 kilometreden, 200 kilometreye çıkardık. Devam eden projelerle 400 kilometre olacak. 2023'e kadar raylı sistemi tam bin kilometreye çıkaracağız. İstanbul bunu hak ediyor. İstanbul Türkiye'nin ekonomisini sırtında taşıyan şehir. İstanbul tüm Türkiye'nin bir araya geldiği adeta bir mozaik."
Avcılar'a son 15 yılda 1,5 milyarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Yıldırım, İstanbul'a yedi büyük eser kazandırdıklarını, İstanbul-Ankara hızlı treninin, Marmaray'ın, Avrasya Tüneli'nin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, Osmangazi Köprüsü'nün yapıldığını, dünyanın en büyük havalimanının da yapımına devam edildiğini vurguladı.
"Biz denize dökmeyiz, biz yanaklarından öperiz, merak etmesinler"
Başbakan Yıldırım, İstanbul'u İzmir'e komşu yapacak İstanbul-İzmir Otoyolunun yapımının sürdüğünü dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İşte hizmet, işte İstanbul. Kanal İstanbul... İstanbul'un ikinci boğazı, Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali gerçek oluyor. İnşallah, daha çok işler yapacağız. Yeter ki şu önümüzdeki engelleri bir kaldıralım. 15 yıldır, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Eğer engeller olmasaydı, ne olurdu biliyor musunuz? Üç Türkiye bugün, beş Türkiye olacaktı. Neye rağmen biz bu hizmetleri yaptık? Kapatma davasına rağmen, elektronik muhtıraya rağmen, 17-25 Aralık yargı darbe girişimine rağmen, Ergenekon-Balyoz darbe girişimine rağmen ve nihayet alçak FETÖ'cuların 15 Temmuz darbe girişimine rağmen. Ama 15 yıl içerisinde darbeleri, tehditleri görüp şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık, milletle beraber her türlü alçaklığın karşısında dimdik durduk evelallah."
Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu, Türkiye'yi onlara emanet edeceklerini ama gençlere siyaseti çok görenler, güvenmeyenlerin bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Bunlara gereken cevabı verecek miyiz? Çıkmış diyorlar ki 'eğer -evet- derseniz, hepinizi İzmir'den denize dökeceğiz.' Buna verilecek cevap yarın. Yarın, bunu söyleyenleri sandığa gömecek miyiz? Biz denize dökmeyiz, biz yanaklarından öperiz, merak etmesinler. Bizde düşmanlık yok, bizde nefret yok. Bizde sevgi var, bizde kardeşlik var. Bizde birlik ve beraberlik var." şeklinde konuştu.
Binali Yıldırım, bugün çok yoğun programlarının olduğunu, Avcılar'dan da başka ilçelere geçeceklerini belirterek, "Onun için zaman çok değerli. 18.00'e kadar da programlarımızı bitireceğiz. Şimdi ben söylüyorum. Siz cevap veriyorsunuz. Birlik için, huzur için, kardeşlik için, güven ve istikrar için, güçlü ekonomi için, tarafsız yargı için, güçlü Meclis, güçlü hükümet için, daha güçlü ekonomi için, daha ileri demokrasi için, gençlerimiz için, çocuklarımız için, kadınlarımız için, geleceğimiz için, güçlü millet için, güçlü devlet için kararımız... Allah sizden razı olsun. Kararınız mübarek olsun." diyerek sözlerini tamamladı.
Notlar
Başbakan Yıldırım, tören alanına gelişinde vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.
Alanın değişik yerlerine "Kararımız net oyumuz evet", "Evet inşallah" yazan pankartlar asıldı.
Vatandaşlar zaman zaman "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları attı. Bazı vatandaşların evlerinin cam ve balkonlarından töreni takip ettiği görüldü.
Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile milletvekilleri katıldı.
Başbakan Yıldırım, konuşmasının sonunda vatandaşlara satranç takımı dağıttı.
Daha sonra bindiği seçim otobüsüyle Avcılar ilçe merkezine gelen Yıldırım, buradaki "Evet" standını ziyaret etti.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, çocukları sevdi. Yıldırım, daha sonra secim otobüsüne binerek buradan ayrıldı.