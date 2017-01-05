GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Başbakan Yıldırım'ın gelişi
Halkla selamlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Katılımcılarda detay
Başbakan Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen Keçiören Metrosu açılış töreninde konuştu.
Başbakan Yıldırım: "Aşkınız Bitmesin Devam Etsin Ama Keçiören Metrosu Bitti"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Yıldırım'ın gelişi Halkla selamlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Katılımcılarda detay Başbakan Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen Keçiören Metrosu açılış töreninde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads