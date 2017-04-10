Başbakan Yıldırım,"Artık çeteler değil, cuntaların değil milletin sözü geçecek. Evet, evet, evet. CHP bundan rahatsız. Varsın rahatsız olsun ne yazar"

"16 Nisan'da 27 Mayıs ile başlayan bu süreci sona erdiriyoruz. 16 Nisan'da 27 Mayıs parantezini hepten kapatıyoruz"

"Sayın Kılıçdaroğlu 18 madenin hiç birini hiç okumamış veya tersinden okumamış. Neye 'hayır' dediğini bilmiyor, öğrenmeye de çalışmıyor"



AYDIN (İHA)- Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında Aydınlılarla buluştu. İzmir-Aydın otobanı çıkışında Vali Ömer Faruk Koçak ve protokol tarafından karşılan Başbakan Yıldırım, Efeler kent merkezindeki geçiş güzergahlarında halkı selamlamasının ardından İstasyon Meydanında düzenlenen mitinge vatandaşlara seslendi.

Başbakan Yıldırım, "Siz 2014'te Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçtiniz. E-muhtıra, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve son olarak 15 Temmuz'da altın vuruşlarını yaptılar. Ancak milleti adamı Recep Tayyip Erdoğan her zaman dik durdu ve milletimiz meydanları bu çapulculara bırakmadı. 16 Nisan'da 27 Mayıs ile başlayan bu süreci sona erdiriyoruz. 16 Nisan'da 27 Mayıs parantezini hepten kapatıyoruz. Aydın darbeler dönemini kapatmaya, güçlü Türkiye'ye var mısınız? Artık hiçbir kimse devleti tehdit edemeyecek, milli iradeye rest çekemeyecek. Millet ne derse o olacak. Artık milli irade Türkiye'ye hakim olacak. Hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçeceksiniz. Artık çeteler değil, cuntalar değil, vesayet odaklarının değil milletin sözü geçecek. Evet, evet, evet. CHP bundan rahatsız. Varsın rahatsız olsun ne yazar. Çünkü CHP, 27 Mayıs'ın mimarlarından. CHP, 27 Mayıs'ı bayram diye kutlattı. CHP'nin densiz milletvekili 'Evet diyenleri İzmir'den denize dökeceğiz' diyor. Böyle şey olur mu kardeşim. Önce haddini bil, edepli ol. Sen kimsin. CHP'nin eski Genel Başkanı 'Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş kadar sevineceğim' diyor. Allah bunlara akıl fikir versin. Zamanında 'Seçilirsem Rodos'a kadar yüzeceğim' demişti. Hiç yüzdüğü de yok, halen yerinde duruyor" şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu, 18 maddeyi tersinden okumuş"

CHP ve HDP anayasa değişikliğiyle ilgili olarak milleti yanlış bilgilerle yanıltığını savunan Yıldırım, konuşasını şu ifadelerle tamamladı: "Sayın Kılıçdaroğlu 18 madenin hiç birini hiç okumamış veya tersinden okumamış. Neye 'hayır' dediğini bilmiyor, öğrenmeye de çalışmıyor. Salonlarda bir araya geldiği kişileri tehdit ediyor. Yalan dolan. Ayak üstü kırk yalan. Ne diyeyim, Allah bunları ıslah etsin. Bu değişiklikle güçlü hükümet olacak. Menderes, Özal ve AK Parti dönemlerinde olduğu gibi hep güçlü hükümetler olacak. Ama bu güçlü hükümeti geçmişte olduğu gibi darbelerle ve müdahalelerle kaybetmeyeceğiz. 5+5 şeklinde yapılacak seçimlerle istikrar devam edecek. Hükümetlerin hızı kesilmeyecek. 'Tek adam' diyor. Be kardeşim milletin olduğu yerde, seçimin olduğu yerde tek adam olur mu? Olur ama yersen. Aydınlılar bunu yer mi? Türkiye'de kutuplaşma, gerilim ve ayrışma sona erecek. Büyüyen ekonomiyle hanım kardeşlerimiz günlük hayatta çok daha etkin olacak. Terörle mücadeleyle artık analar ağlamayacak. Gençlerimiz artık siyasetin içerisinde yer alabilecekler. CHP, bunu bile gençlerimize çok görüyor. Ama bunlar şaşkın. Bir yandan böyle diğer yandan geçen yıl Meclis'e teklif veriyor. Birbirlerinden haberleri yok. Şimdi Genel Başkanları çıkmış buna karşı çıkıyor. Bu sitem Türkiye'ye huzur ve kardeşlik getirecek. Muhalefetin yalanları o kadar oldu ki artık takip etmekte zorlanıyoruz. Bu yalanları arka arkaya koyduğumda bizim şimdiye kadar yaptığımız tünellerin boyunu geçiyor. Bu kadar da yalan olmaz. Pazar gününe kadar çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız ve Pazar günü sandığa gidip mührü 'evet'e basacağız"

Kürsüden inerken eşiyle birlikte halkı selamlayan Başbakan Yıldırım, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Türkiye'de ilk defa tekli eğitime Aydın'da geçileceğini açıkladı. Başbakan Yıldırım, ayrıca Aydınlılara 900 yataklı şehir hastanesi ve Aydın-Denizli arası otoyol müjdelerini de verdi.

(MB-



"Menderes'e huzuru çok gördüler"

"Değişim demek gelişme demektir, kalınma demektir, büyüme demektir" diyen Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de artık darbelere, müdahale, istikrarsızlıklara son vermek için güçlü hükümetlere ihtiyaç var. Merhum hemşeriniz Menderes buradan çıktı, Ankara'ya gitti. Milletvekili oldu, Başbakan oldu. Siz O'nu girdiği seçimlerde hep birinci yaptınız. O milleti sevdi, siz O'nu çok daha fazla sevdiniz. Menderes'i sandıkta yenemeyenler ona saldırıp iftiralar attılar. Ama milletin gözünden Menderes'i düşüremediler. Sandıkta Menderes' yenemeyenler, O'nu darbeyle silah zoruyla indirildi. Düzmece bir mahkemede iki bakanıyla birlikte idam edildi. O'nun en büyük arzusu Aydın'a geri dönmekti, Çine Çayı'nın kenarında huzur bulmaktı. Menderes'e bunu bile çok gördüler. Çünkü gözleri dönmüştü. Biz başbakanı idam ederek, ondan sonra geleceklere de gözdağı vermek istiyorlardı. Bunu 15 Temmuz'da da denediler. Ama bu sefer set kayaya çarptılar. Aydınlı 7'den 77'ye meydanlara inerek alçak FETÖ'cülere gerekli cevabı verdiniz.