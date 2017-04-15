Başbakan Yıldırım Arnavutköy'de Konuştu

Haber: Hakime TORUN- Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL DHA



Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul'da beşinci ve son durağı Arnavutköy oldu.



Yıldırım, "Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Bayrakları görelim. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Duysun kol kola giren FETÖ, PKK duysun. Onların dümen suyuna giren CHP yöneticileri de duysun. Bu darbeye 'tiyatro' diyenler de duysun. Almanya, Hollanda sen de duy. Bu ülkeye, millete, topunuz da bir olsanız biz yine de bu bayrağı indirmeyiz, ezanları dindirmeyiz. Bize millet yeter. 'Evet' çıkacak sizin de kandiliniz sönecek" diye konuştu.



"BUNLARI SANDIĞA GÖMMEYELİM ÇIKARALIM YANAKLARINDAN ÖPELİM"



Başbakan Yıldırım, "Bu 'hayır'cılara 'denize dökeriz' diyenleri sandıkta cevabı verelim. Bunları sandığa gömelim mi? Gömmeyelim çıkaralım yanaklarından öpelim. Bizde öldürmek yok. Kardeşlik var. Birlikte Türkiye olmak var" dedi.



'İDAM İSTERİZ' SLOGANLARI



'İdam isteriz' sloganları üzerine Yıldırım, "Önce yarın ki işi halledelim. Bir işi bitirmeden öbürüne atlamayın" dedi.



Yıldırım, "Sandıklara sahip çıkın evetlerinizi ona buna kaptırmayın" ifadesini kullandı.



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-Yıldırım'ın konuşması



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