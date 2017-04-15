Başbakan Yıldırım, Arnavutköy'de Halka Seslendi
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Duysun o duysun, kol kola giren FETÖ, PKK duysun. Onların dümen suyuna giren CHP yöneticileri de duysun. Bu darbeye tiyatro diyenler de duysun. Almanya sen de duy. Hollanda sen de duy.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Duysun o duysun, kol kola giren FETÖ, PKK duysun. Onların dümen suyuna giren CHP yöneticileri de duysun. Bu darbeye tiyatro diyenler de duysun. Almanya sen de duy. Hollanda sen de duy. Evelallah bu ülkeye, bu millete topunuz da bir olsanız, biz yine de bu bayrağı indirmeyiz, bu ezanları dindirmeyiz. Bize millet yeter. Bize Arnavutköy yeter. İşte Arnavutköy cevabını veriyor. Kandildekiler ne diyor, 'hayır deyin'. Yoksa 'evet' çıkarsa biz biteriz'. Arnavutköy ne diyor? Evet de çıkacak, sizin de kandiliniz sönecek." dedi.
Arnavutköy'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Yıldırım, İstanbul'un bugün tarihi bir gün yaşadığını belirterek, "Arnavutköy, hazır mıyız? Yarın hazır mıyız? Aydınlık yarınlar için var mıyız? Türkiye'de artık daha darbeler, vesayetler, terör olmasın diye Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye hazır mıyız?" diye sordu.
Arnavutköylülerle gurur duyduğunu dile getiren Yıldırım, "Bu kutlu yolculuğa beraber çıktık. Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan, size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Biz Cumhurbaşkanımızla bu yola beraber çıktığımızda muhtar bile olamaz dediler. Milletvekili olmasını engellediler ama..." diye konuştu.
Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'bu şarkı burada bitmez' dediğini anımsatarak, şunları söyledi:
"İstanbul'a hizmet ettikten sonra artık sıra Türkiye'ye gelmişti. 81 ilimize, 780 bin kilometre kare vatan toprağının her karışına, 15 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızla birlikte bütün arkadaşlarımız, gece demeden, gündüz demeden, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için, hayat kalitesine yükseltmek için, ülkemizin milletimizin başını dik tutmak için, içeride ve dışarıda itibarımızı artırmak için çalıştık, çalıştık, çalıştık. Ama yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Şu ay yıldızlı bayrakları bir göreyim. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz."
"Evet de çıkacak, sizin de kandiliniz sönecek"
Yıldırım, mitinge katılan vatandaşların sık sık "şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atması üzerine, şunları dile getirdi:
"Duysun o duysun, kol kola giren FETÖ, PKK duysun. Onların dümen suyuna giren CHP yöneticileri de duysun. Bu darbeye tiyatro diyenler de duysun. Almanya sen de duy. Hollanda sen de duy. Evelallah bu ülkeye, bu millete topunuz da bir olsanız, biz yine de bu bayrağı indirmeyiz, bu ezanları dindirmeyiz. Bize millet yeter. Bize Arnavutköy yeter. İşte Arnavutköy cevabını veriyor. Kandildekiler ne diyor, 'hayır deyin'. Yoksa 'evet' çıkarsa biz biteriz'. Arnavutköy ne diyor? Evet de çıkacak, sizin de kandiliniz sönecek. Biz sadece Cenab-ı Hakkın huzurunda eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz."
Fetihle müjdelenen İstanbul'un, Türkiye'nin özeti olduğunu kaydeden Yıldırım, "İstanbul Recep Tayyip Erdoğan'ın şehri. İstanbul'a bak, Anadolu'yu gör. İstanbul'a bak Balkanları gör, Trakya'yı gör, Evlad-ı Fatihan'ı gör" dedi.
Yıldırım, İstanbul'a 15 yılda 130 milyar lira yatırım yaptıklarını, 7 tepeli şehre 7 büyük eser kazandırdıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
"İstanbul-Ankara hızlı treni yapıldı mı? Avrasya Tüneli yapıldı mı? Marmaray yapıldı mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı mı? Kanal İstanbul yapılıyor mu? Osmangazi Köprüsü yapıldı mı? Dünyanın en büyük havalimanı Arnavutköy'e geliyor mu? Havanızdan geçilmiyor. Havanız o biçim. Dünyanın en büyük havalimanının komşusu Arnavutköy'e de bu yakışır. Kanal İstanbul da sizin yanınızda. Havaalanı da sizin yanınızda. Demiryolu da size geliyor. Otoyoldan şehre bağlantı da Arnavutköy'den geçiyor. Her yol Arnavutköy'e çıkıyor vesselam. Sizin böyle çalışkan belediye başkanınız oldukça sizin sırtınız yere gelmez."
"Evet'lerinizi ona buna kaptırmayacaksınız, tamam mı?"
Başbakan Yıldırım, "Bu 'hayırcılar' ne dediler? Eğer 'evet' çıkarsa, 'evetçileri' denize dökeceklermiş. Biz yarın bunlara sandıkta cevabı verelim mi? Bunları sandığa gömelim mi? Gömmeyelim, çıkaralım yanaklarından öpelim. Tamam mı? Bizde öldürmek yok, nefret yok. Bizde kardeşlik var, birlik, beraberlik var, birlikte Türkiye olmak var." dedi.
Alandakilerin "idam isteriz" sloganları üzerine de Yıldırım, "Gençler, önce yarınki işimizi halledelim. Bir işi bitirmeden diğerine atlamayın." ifadelerini kullandı.
Yıldırım, vatandaşlara "Yarın hazır mısınız? Sandıkları doldurmaya var mısınız?" diye sorarak, şöyle devam etti:
"Birlik, huzur, kardeşlik, güven, istikrar, güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü ekonomi, tarafsız yargı, daha güçlü demokrasi, gençlerimiz, çocuklarımız, geleceğimiz, güçlü millet, güçlü devlet için kararımız 'evet'. Arnavutköy işi bitirmiş, Arnavutköy tamam. Arnavutköy rekora hazır mısınız? Birinci olmaya var mısınız? Size de bu yakışır. Bakın geliyor, 'evet bayrağı' ile Türk bayrağı yola çıkmış geliyor, aynen bizim otoyolumuz gibi geliyor. Maşallah, final muhteşem, final muhteşem. Arnavutköy muhteşem. Arnavutköy sizi yürekten alkışlıyoruz. Sizi bağrımıza basıyoruz. Siz bizi mutlu ettiniz, Allah da sizi mutlu etsin. Siz bizi memnun ettiniz, Allah da sizi memnun etsin. İşte ay yıldızlı bayrak, işte gelecek, işte 'evet'. Yarına kadar daha vaktimiz var. Boş durmayacağız, çalışacağız. Eşimizi, dostumuzu ziyaret edeceğiz. Onları sandığa taşıyacağız, sandıklara sahip olacaksınız tamam mı? 'Evet'lerinizi ona buna kaptırmayacaksınız, tamam mı? Unutmayın, 'evet' sandıktan çıkar, sandıktan. Şu muhteşem manzaraya bak. Arnavutköy 'evet' diyor."
Alanda, muhteşem bir heyecan ve görüntü olduğunu dile getiren Yıldırım, muhteşem bir final gerçekleştirildiğini, tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet kararlarının "evet" olduğunu sözlerine ekledi.
Notlar
Başbakan Yıldırım, tören alanına gelişte vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı.
Alanın değişik yerlerine Türk bayraklarının yanı sıra, "Kararımız net oyumuz evet", "Gelecek için en güçlü destek Arnavutköy'den gelecek", "Binali ağabey Dadaşlar valla he diyir" yazan pankartlar asıldı.
Bu arada, Başbakan Yıldırım konuşurken izleyiciler dev Türk bayrağı ile üzerinde "evet" yazan pankartı dolaştırdı.
Vatandaşlar zaman zaman "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları attı. Bazı vatandaşların evlerinin cam ve balkonlarından töreni takip ettiği görüldü.
Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve milletvekilleri katıldı.
Başbakan Yıldırım konuşmasının sonunda vatandaşlara satranç takımı dağıttı.