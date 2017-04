Başbakan Yıldırım - Ankara'ya Yapılan Çalışmalar ve Projeler

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışması için "kontrollü darbeydi, tiyatroydu' dediğini belirterek, "Kontrollü bir darbe ise kontrol edeni de biliyor herhalde. O gece bu ülkenin cumhurbaşkanına, başbakanına, vatandaşına o alçaklar ateş açarken, Kılıçdaroğlu'na da yol açtılar yol." dedi.



Yıldırım, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen, "Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Evet Diyor" programında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SKK Genel Müdürü olduğu dönemde milletin SSK hastanelerinde neler çektiğini bildiklerini söyledi.



"Gece yarısından kuyruğa girip muayene fişi almak, eczana eczane ilaç dolaşmak, o günleri gençler bilemez ama biz iyi biliyoruz, biz yaşadık," diyen Yıldırım, bugün şehir hastaneleri ile 5 yıldızlı otellerden daha iyi hizmet veren, sağlıkta dünyaya örnek bir Türkiye olduğunu kaydetti.



Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, askerlikten kurtarmak için 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı verildiğini söylediğini kaydederek, "Şu hale bak, bunu kim söylüyor? Ana muhalefet partisi genel başkanı söylüyor." dedi.



CHP'nin hakikaten böyle mi düşündüğünü öğrenmek için parti tüzüklerine baktırdığını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Parti tüzüklerine özel madde koydurmuşlar, genç kotası. 'Parti Meclisine şu kadar seçimle 18 yaşında üye olacak.' Parti Meclisine koyuyor, o da seçimle oluyor. 2011 seçim beyannamelerinde diyor ki 'biz seçilme yaşını 21'e indireceğiz.' Dahası var. 5 Şubat 2015'te bir milletvekilleri, 'seçilme yaşı 18 olsun' diye teklif veriyor, bunu da Kılıçdaroğlu onaylıyor. Bütün bunları yapacaksın, anayasada biz bunun gereğini yapıyoruz, çıkacaksın buna karşı duracaksın. Bu tutarsızlıktır; bu, dün söylediğini, yaptığını bugün inkar etmektir, yakışmaz, tutarlı olacaksın. Siyasette dürüstlük gerekiyor. AK Parti'nin siyaseti bugüne kadar, 'ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız...' Topluma karşı hep dürüst olduk, dürüst siyaset yaptık."



Başbakan Yıldırım, 18-25 yaş arasında 9,5 milyon genç seçmen olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun 9,5 milyon seçmeni yok saydığını söyledi.



Bu sayının, toplam seçmen sayısının neredeyse yüzde 20'sine yaklaştığını ifade eden Yıldırım, "(Gelsinler oy versinler ama aday olmasınlar.) Anlamak mümkün değil. 'Askerlik.' Peki bu 9,5 milyonun yarısı genç kızlarımızdan, kadınlarımızdan oluşuyor, onları ne yapacağız? Hadi erkeklere bir bahane buldun, 'askerlik için yapıyorlar' diyorsun. Kafasında kadınlarımızı, kızlarımız yok, yok kabul ediyor. Hepsinin erkeklerden oluştuğunu zannediyor. Bu kadar dünyadan bihaber Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı var." ifadelerini kullandı.



Binali Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bu anayasa halk oylamasında bir şeye karar vereceğiz. Türkiye'de artık egemenlik, kayıtsız şartsız milletin mi olacak yoksa egemenliğin birileri tarafından gizli ortakları mı olacak? Bu kararı vereceğiz. Biz diyoruz ki egemenliğe milletten başka kimse karar veremez, bu anayasa ile bunu getiriyoruz. FETÖ'cüler, bölücüler, vesayet odakları, darbe heveslilerinin devri bitiyor. Bunun neresi kötü? Ülkenin ne kadar büyük tehlike ile karşı karşıya kaldığını gördük, 15 Temmuz'da gördük. Ankara'nın 149 şehidi var. O beğenmediğiniz gençlerin, meydanlarda bayrak elde bu ülkenin demokrasisi, geleceği için hayatlarını ortaya koyduğunu hep beraber gördük. 249 şehidin 149'u Ankara'da.



Ne yazık ki tablo bu iken, Kılıçdaroğlu böyle bir gece için, bu darbe kalkışması için 'kontrollü darbeydi, bir tiyatroydu' diyor. Kontrollü bir darbe ise kontrol edeni de biliyor herhalde. O gece bu ülkenin cumhurbaşkanına, başbakanına, vatandaşına o alçaklar ateş açarken, Kılıçdaroğlu'na da yol açtılar yol. Öyle konuşma sen. Darbenin karşısında dimdik duran bir millet var. Size kalsaydı, bu memleketin halini hayal bile edemiyorum. Allaha şükür ki milletine güvenen, milletinden güç alan bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan var, AK Parti var ve onun ekibi var."



Başbakan Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bir sabah kalktınız; Başkent, Ankara'dan başka bir yere taşınmış olabilir" dediğini anımsatarak, "Duydunuz mu, duymadınız mı? Söyledi bunu, söyledi. Okumamış. Anayasa'nın ilk üç maddesinde zaten yazıyor, Başkentin Ankara olduğu ayan beyan belli." dedi.



Ankara'ya 15 yılda 182 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Yıldırım, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesini Ankara'da gerçekleştirdiklerine değindi. Binali Yıldırım, Hacı Bayram ve etrafındaki tarihi değerleri ortaya çıkaracak önemli projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.



Yıldırım, Ankara'ya Avrupa'nın üçüncü büyük hızlı tren garını yaptıklarını, Sincan, Batıkent ve Kızılay metrolarının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Geçen gün de Keçiören Metrosu'nun açılışını yaptıklarını anımsatan Yıldırım, böylece Ankara'da toplu ulaşıma yönelik önemli adımlar attıklarını belirtti.



Binali Yıldırım, hızlı treni Ankara çıkışlı olarak Eskişehir, Konya ve İstanbul'a kadar götürdüklerini, şu anda Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas-Kayseri bağlantılarının da devam ettiğini belirterek, Ankara'yı komşu illerle bölünmüş yollarla bağladıklarını söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım, CHP'lilerin, "Binali Beyi çok seviyoruz. Onun için hayır diyoruz." diyerek kampanya yürüttüklerini belirterek, "Birdenbire bana kara sevdalı oldular. Beni sevmeyi bırak da memleket için çalış. Biraz daha çalış da iktidar olmak için çabala. Ben koltuk meraklısı değilim, memleket sevdalısıyım." dedi.



Başbakan Yıldırım, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Evet Diyor" programında yaptığı konuşmada, Ankara'ya yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.



Ankara'ya çok güzel bir kongre merkezi, yeni otogar, hal binası yapacaklarını, şehir hastanelerinin gelecek yıl hizmete gireceğini bildiren Yıldırım, şehir içindeki trafik sıkışıklığına neden olan hastane binalarının yeni yapılan şehir hastanelerine taşınacağını ifade etti.



Yıldırım, banliyö hattının Sincan'dan başlayarak, Ayaş'a kadar tamamen yenilendiğini, gelecek yıl sonu tamamlanacağını, banliyö hattının Yenikent'e kadar uzanacağını belirtti.



Sincan'da çok büyük bir tren garı istasyonu yaptıklarını anlatan Yıldırım, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, futbol sahası ve yeni stadyum yapılacağını kaydetti.



Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'nın ihtiyacı olan birçok şeyi yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurguladı.



"Birden bire bana kara sevdalı oldular"



Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin bunları yapacak imkanı, gücü olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Hiçbir sorun yok. Önemli olan birlik, beraberlik, kardeşliğimizin daim olması, halel gelmemesi. Bunun yolu da güçlü iktidardan geçiyor. Güçlü iktidarın yolu da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geçiyor. İki başlılığın ortadan kalkması lazım. Bunu söyleyen Başbakan. CHP'liler, 'Biz Binali Beyi çok seviyoruz. Onun için hayır diyoruz' diye kampanya yapıyorlar. Birdenbire bana kara sevdalı oldular. Ne diyeceğiz buna? Sen beni sevmeyi bırak da memleket için çalış. Biraz daha çalış da iktidar olmak için çabala. Bırak, ne yapacaksın beni? Ben koltuk meraklısı değilim, memleket sevdalısıyım. Memleketimiz için doğru neyse onu yapmamız lazım."



"Bülent Ecevit'in kafasına anayasa kitabı fırlatıldı. Onun kafasına değmedi ama milletin tepesine balyoz gibi indi." diyen Başbakan Yıldırım, değerlendirmelerine şöyle sürdürdü:



"2001 krizinde Türkiye, bir gecede yüzde 26 servetini kaybetti. O gün batan bankalar, uçup giden dövizler, 638 milyar lira ödedik. 2011'e kadar bunları ödeyerek geldik. Hem yol hem okul hem hastane yaptık hem ihracatımızı 4 kat artırdık, ekonomimizi 3 kat büyüttük, 8 milyon vatandaşımıza iş sağladık. Dünyanın parmağını ısırtan büyük projeleri yaptık. Avrupalılar baklayı ağzından çıkardı, Türkiye nasıl olur da dünyanın en büyük havalimanını yapar? Size mi soracağız?"



"Baba ile oğlu birbirine düşürür"



Başbakan Yıldırım, 80 yılda 6 bin kilometre yol, 50 kilometre tünel yapılırken, 15 yılda 19 bin 500 kilometre yol, 350 kilometre tünel inşa ettiklerini aktardı.



Eğer 638 milyar lirayı ödenmemiş olsaydı, 130 bin kilometre bölünmüş yol, 75 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Kanal İstanbul yapabileceklerini vurgulayan Yıldırım, bugünkü milli gelirlerinin 11 bin dolar değil, 15 bin dolar olacağını ifade etti.



Başbakan Yıldırım, bütün bunların milletin servetinden, refahından gittiğine işaret ederek, şunları anlattı:



"Buna hakkımız var mı? İki tane adamın arasındaki hırstan. Sistemin içinde vardı, kişilerden bağımsız. Bu mevcut darbe anayasası çalışmamak üzerine kurulmuştur, birbirlerini kontrol etmek üzerine kurulmuştur. İki tane irade tanımlanmış; bir başbakan bir cumhurbaşkanı. İkisinin de yetkisi var. Birinin sorumluluğu var, birinin yok. Bir tane genel müdür yardımcısını gönderdim, başbakan imzaladı, cumhurbaşkanı geri gönderdi. Yetkiyi vermiş gibi yapıyoruz ama arkasındaki bir sürü düzenlemeyle bu yetkilerin kullanılmasını engelliyoruz. Bu sistem baba ile oğlu birbirine düşürür. İrade tek olmalı, iradeyi de yetkiyi de millet vermeli, hesabı da millet sormalı. Bu gelen sistem onu yapıyor. Yetki, sorumluluk veriyor hem de hesap soruyor. Hesabı da seçimden seçime sormuyor, Meclise görev veriyor. Milletten korkulmaz, millete tabi olunur. Millete tabi ol rahat et, itaat et, rahat et. Milletin aklını, kendi aklından daha yetersiz görmeye çalışırsan demokrasi olmaz, demokrat da olamazsın. Demokrat olmanın şartı, her türlü yetkinin, egemenliğin, iradenin millete ait olduğunu kabul etmektir. Milletten başka hiç kimseye bir güç izafe etmemektir. Başkalarına güç izafe ederseniz o zaman siz demokrat değilsiniz."



Türkiye'nin, halk oylamasında artık vesayet dönemini sona erdireceğini, milletin geleceğini belirleyecek, milletin ihtiyaçlarını görecek hükümetleri doğrudan sandıkta kendisinin seçeceğini kaydeden Yıldırım, "Yasamayı yapacak Meclisi kendisi seçecek. Denetlemeyi yapacak Meclisi kendisi seçecek. Dolayısıyla aracılar, tefeciler, gizli ortaklar artık sistemden ayıklanmış olacak. İş budur." diye konuştu.



