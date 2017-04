Başbakan Yıldırım, Ankara'ya Geldi

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan referandum unda İzmir Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu 1085 No'lu sandıkta oyunu kullanmasının ardından Ankara'ya geldi.



Partide ise hazırlıklar sürüyor. Gelen sonuçlar, partide oluşturulan 150 kişilik ekibin çalışmasıyla an be an takip edilecek.



Öte yandan, basın mensupları için partinin önünde özel bir platform hazırlandı. Basın mensupları kendileri için ayrılan bu platformdan gün içindeki gelişmeleri takip edecek. Parti önü ve çevresi AK Parti bayrakları ile donatıldı. 'Evet' kararının çıkması durumunda da Başbakan Binali Yıldırım, parti binasında balkon konuşması yapacak. - ANKARA