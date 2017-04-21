Başbakan Yıldırım Ankara Valiliğini Ziyaret Etti

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldıktan sonra sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ankara Valiliğini ziyaret etti.



Ankara Valisi Ercan Topaca tarafından Valilik girişinde karşılanan Başbakan Yıldırım, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Ankara'da yürütülen çalışmalara ilişkin brifing alan Başbakan Yıldırım daha sonra Valilikten ayrıldı. - ANKARA