Başbakan Yıldırım, Ankara'nın Çeşitli İlçelerinde Miting Yaptı; Vatandaşlarla Pide Yedi

Başbakan Yıldırım, Ankara'nın Çeşitli İlçelerinde Miting Yaptı; Vatandaşlarla Pide Yedi

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Ankara, Miting, Vatan