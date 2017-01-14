Başbakan Yıldırım: "(Anayasa Değişikliği Teklifine İlişkin) Bu Sistemin Sahibi Millettir, Bu...

Başbakan Yıldırım: "(Anayasa değişikliği teklifine ilişkin) Bu sistemin sahibi millettir, bu değişikliğe oy verecek olan da millettir. Meclis'te bin bir entrika ile kaba kuvvet kullanarak, vekillerin ayaklarını ısırarak, yumruklarını vurarak, her türlü barbarlığı yapanlar bilsin ki millet sandıkta bunun cevabını en iyi şekilde verecektir. Söz de karar da her zaman olduğu gibi yine milletin olacaktır."