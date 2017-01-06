Başbakan Yıldırım: "(Anayasa değişikliği teklifi oylaması) Dedikoduyla amel olmaz. Bizim abdestimiz tam, namazımızdan da şüphemiz olmaz. Bizim grubumuz 316 imza vermiştir. 316 imzanın anlamı, 'Biz 316 AK Parti milletvekili olarak bu getirdiğimizin değişikliğin arkasındayız, evet oyunu vereceğiz' demektir. Bunun dışında ortaya atılan dedikodular, laflar tamamen değersizdir."