Başbakan Yıldırım: "(Anayasa Değişikliği Referandumu) Milletin Terazisi, Altın Terazisinden Daha...

Başbakan Yıldırım: "(Anayasa değişikliği referandumu) Milletin terazisi, altın terazisinden daha hassastır.

Başbakan Yıldırım:

Başbakan Yıldırım: "(Anayasa değişikliği referandumu) Milletin terazisi, altın terazisinden daha hassastır. Onun için milleti bir kenara bırakıp, kendimiz gelin güvey olmayalım. Millet ne diyorsa onu yapalım. Millete ram ol, itaat et, rahat et. Her işin başı millettir."

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