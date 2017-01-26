Başbakan Yıldırım: "(Anayasa Değişikliği) 10 Ağustos 2014'te Cumhuriyet Tarihinde İlk Defa Millet...

Başbakan Yıldırım: "(Anayasa değişikliği) 10 Ağustos 2014'te cumhuriyet tarihinde ilk defa millet cumhurbaşkanını seçti, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Şimdi yaptığımız orada yarım kalan işin tamamlanmasıdır. Başka bir şey yapmıyoruz. Yok sistem, rejim, bilmem ne, 'Türkiye elden gidiyor'... Bunlara millet gülüp geçiyor. Böyle bir şey yok."