Başbakan Yıldırım: "(Akpm'nin 'Siyasi Denetim' Kararı) Bu Çok Haksız, Maksadını Aşan Bir Karardır.

Başbakan Yıldırım: "(AKPM'nin 'siyasi denetim' kararı) Bu çok haksız, maksadını aşan bir karardır.

Başbakan Yıldırım:

Başbakan Yıldırım: "(AKPM'nin 'siyasi denetim' kararı) Bu çok haksız, maksadını aşan bir karardır. Şiddetle kınıyorum. Bu kararın arkasında görüyoruz ki Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütünü, terör listesinden çıkarma gayretinde olan ülkelerin milletvekilleri var. Bizimkiler de onlara katıldı, bizim HDP'li milletvekilleri de, hiç şaşırmadık."

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