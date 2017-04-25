Başbakan Yıldırım: Akpm Kararını Tamamen Siyasi Olarak Görüyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, AKPM'nin Türkiye'nin 2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili kararına ilişkin," Uluslararası kuruluşlar maalesef Avrupa'da yükselen bu ırkçılığın etkisinde kalarak böyle kararlar alıyorlar. Bunlar bölgesel ve küresel barış için faydalı kararlar değil. Türkiye olarak biz bu kararı tamamen siyasi olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekleri ile örtüşmüyor" dedi.







Başbakan Binali Yıldırım, AKPM'nin Türkiye kararına yönelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Bu karar şunu gösteriyor son zamanlarda Avrupa'da İslamafobi, ırkçılık Türkiye karşıtlığı gibi politikaların Avrupa Konseyi Parlamentosuna yansımasıdır. Uluslararası kuruluşlar maalesef Avrupa'da yükselen bu ırkçılığın etkisinde kalarak böyle kararlar alıyorlar. Bunlar bölgesel ve küresel barış için faydalı kararlar değil. Türkiye olarak biz bu kararı tamamen siyasi olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekleri ile örtüşmüyor, hiç kimse Türkiye gibi 15 Temmuz travmasını yaşamadı. Yaşamadıkları için Türkiye'de neler oldu, Türk halkı hangi badirelerden geçti ve buna karşı Türkiye'nin alması gereken tedbirler nelerdi bunları maalesef zahmet edip derinliğine inceleme fırsatı bulmadılar, veya bu ihtiyacı duymadılar. Türkiye alınan karar ne olursa olsun demokrasisini güçlendirmeye, ülkesinin ve milletinin refahını ve güvenliğini korumaya devam edecek. Suriye'de Irak'ta bulunan yurtlarından edilmiş çaresiz insanların derdine derman olmaya devam edecek Türkiye bölgedeki barışın güvenliğin teminatı olmaya devam edecek. Bir gün gelecek ki onlarda bu aldıkları kararın ne kadar yanlış olduğuna kanaat getirecekler ve tekrar gözden geçirecekler. Bunun doğuracağı sonuçlara var, o sonuçları da hükümet olarak değerlendirmemizi yapacağız. Atmamız gereken adımlara da karar vereceğiz. Avrupa Birliği genellikle Avrupa Birliği Konseyi Parlamentosu ile yakın çalışıyor, verdiği kararları da referans kabul ediyor. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'ne bu kararın yansıması da görülecektir. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz son zamanlarda olabilecek en olumsuz düzeye erişmiş gözüküyor. Bunun gelmesiyle de çok fazla bir değişiklik olmaz. Avrupa Birliği'nden istediğimiz ve beklediğimiz şey çok açıktır Türkiye konusunda kafa karışıklığını gidermeleri ve Avrupa'nın kendi gelecek vizyonunu gözden geçirmesi lazım. Avrupa bir Hristiyan birliği olarak yoluna devem mı edecek'Yoksa açılım yapıp Türkiye'yi de arasına alacak mı almayacak mı'Bu kararı önce kendi bünyelerinde vermeleri lazım net olarak bunu açıklamalarını bekliyoruz. Bazı ülkeler diyor, Türkiye Birliğe zinhar üye olamaz, bazısı işte bütün kriterler yerine gelirse bile biz bunu referanduma götürürüz ve kabul etmeyiz gibi açıklama yapan ülkeler var. O zaman biz de halkımıza, milletimize soracağız. Bu iş tek taraflı beyanlarla olmaz. Girecek olanın da kararı önemlidir. Bunların Türkiye konusundaki yaklaşımı tama üyelik konusundaki geldiğimiz konumu tam olarak ortaya çıkmadan şu anda konunun muhatabı biz değiliz. Konunun muhatabı Avrupa Birliği'dir. Avrupa Birliği bu konuda duruşunu net olarak ortaya koyacak ondan sonra biz ne yapacağımıza karar vereceğiz." - Ankara