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Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin Etimesgut Mitingine Katıldı
Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin Etimesgut Mitingine Katıldı
Başbakan Binali Yıldırım Etimesgut'ta halka hitap etti.
14 Nisan 2017 Cuma 19:05
Başbakan Binali Yıldırım Etimesgut'ta halka hitap etti.
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[9501385] AA
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