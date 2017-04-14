Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin Etimesgut Mitingine Katıldı

Başbakan Binali Yıldırım Etimesgut'ta halka hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım Etimesgut'ta halka hitap etti.

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