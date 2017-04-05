Başbakan Yıldırım: "Ahmet Necdet Sezer ile çok sorun yaşadık ama yutkunduk"

"Benim karşıma geçti sırıtarak 'Naber Bakan bey' dedi"



İZMİR - Başbakan Binali Yıldırım, "Biz Ahmet Necdet Sezer ile çok sorunlar yaşadık. Ama yutkunduk yutkunduk aman kriz çıkmasın diye hep alttan aldık. Ne oldu yapmamız gerekenlerin 3'te birini ancak yapabildik, 3'te ikisini engellediler" dedi.

İzmir'de bir televizyon programının canlı yayınına katılan Başbakan Binali Yıldırım, 15 yıllık iktidarlıkları döneminde vesayet odakları ile çok sorunlar yaşadıklarını açıkladı. Başbakan Yıldırım dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile çok sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, yaşadığı bir anekdotu paylaştı. Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Biz Ahmet Necdet Sezer ile çok sorunlar yaşadık. Ama yutkunduk yutkunduk aman kriz çıkmasın diye hep alttan aldık. Ne oldu yapmamız gerekenlerin 3'te birini ancak yapabildik, 3'te ikisini engellediler. Ben bakanım bir tane genel müdür yardımcısı değiştireceğim Başbakan imzalıyor, cumhurbaşkanına gönderiyor cumhurbaşkanı imzalamıyor, geri gönderiyor. Bir tane genel müdür yardımcısı ve o genel müdür yardımcısı kararnamesi döndükten sonra benim karşıma geçti sırıtarak 'Naber Bakan bey' dedi. 'Benim patronum cumhurbaşkanı sen değilsin' demektir bu. Vesayet odağı bir bu anayasanın kendisi. Bu anayasa darbeden sonra kurulmuş ve insanlar sorgulayamamış bile. Bu anayasa yüzde 93 ile kabul edildi. Yüzde 7'si hayır verdi. Niye başta silahlı adamlar var, sıkıysa itiraz et. Kılıçdaroğlu da diyor ki 'Ben de hayır oyu verdim.' Güzel, işte biz şimdi hayır verdiğin anayasayı değiştiriyoruz. Şimdi evet vermesi gerekir."