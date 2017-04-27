Başbakan Yıldırım: "Afrika'yı Afrika Ile Birlikte Kalkındırmak Için Projelerle Gittik" - Antalya

Başbakan Binali Yıldırım, Maritim Pine Beach Otel'de düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, organizasyona katılanları Antalya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.