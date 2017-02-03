Başbakan Yıldırım Adana'da Sandık Yönetimleri Toplantısına Katıldı (5)

Başbakan Yıldırım Adana'da Sandık Yönetimleri Toplantısına Katıldı (5)

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Adana
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