Başbakan Yıldırım Adana'da

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin, anayasa değişikliğinin "dayatma" olduğu iddiasına ilişkin, "Bunun neresi dayatma? Milletin vekilleri görüştü, kararını verdi. Siz milletin vekillerinin verdiği kararı tanımazsanız, millet sizi tanır mı? Tanımaz" dedi.
Yıldırım, AK Parti Adana İl Teşkilatının Adnan Menderes Kapalı Spor Salonunda düzenlediği "Sandık Yönetimleri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, nisanda yapılacak referandumun, 2007'deki referandumla Anayasa'ya giren "cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi" hükmünün gereği olan mecburi bir değişiklik olduğunu söyledi.
Salondaki partililere seslenen Yıldırım, "Adana'ya hızlı tren, Adana-Mersin arası hızlı tren, Adana-Mersin arasında yeni demiryolu hattı kurmak, Adana'nın geleceği ve refahı, Adanalıların mutluluğu, Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği, terörün bir daha ülke gündeminde kalmaması için kararımız evet" ifadelerini kullandı.
Adana'da 4 bin 415 sandık, 1,5 milyona yakın seçmen bulunduğunu, "Sandık deyip geçmeyelim, seçim sandıkta kazanılır, seçim sandıkta kaybedilir. Siz sandık yöneticileri olarak vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin verdiği oyların çalınmaması için gereken dikkati göstereceksiniz. Dikkatli olacağız, gözümüz gibi sandıklara bakacağız." dedi.
Salondaki partililerin Adana'ya tramvay yapılması talebi üzerine Yıldırım, tramvayın da yapılacağını, AK Parti'nin verdiği her sözü tuttuğunu söyledi.
Başbakan Yıldırım, "Türkiye'yi doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle bölünmüş yollarla donattık, yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet, gerisi angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar vermek isteyenlerin bir kez daha nisanda derslerini vermeye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü engellemeye çalışanlara, dünyanın en büyük havalimanını engellemeye çalışanlara, Avrasya'yı, şehir hastanelerini geciktirenlere 'Dur' demeye var mısınız?" diye soran Yıldırım'a, salondaki partililer "Evet" diyerek karşılık verdi.
"Milletin vekilleri görüştü, kararını verdi"
Anamuhalefet partisinin "Bu anayasa değişikliği bir dayatmadır" ifadesini kullandığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:
"Kardeşim, Kemal Bey, bir ay boyunca bu vekiller, gece demedi, gündüz demedi, Mecliste çalıştılar, ne söyleyeceklerse hepsini söylediler. Bizim Mustafa Elitaş traş olmaya bile vakit bulamadı, sakal bıraktı. Hala anlamadınız mı? Bunun neresi dayatma, milletin vekilleri görüştü, kararını verdi. Siz milletin vekillerinin verdiği kararı tanımazsanız, millet sizi tanır mı? Tanımaz. Önümüzde temiz iki ayımız var, iki ay boş durmak yok. Milletin kafasını karıştıranlar, Türkiye'nin hızını kesenler, Türkiye'nin geleceğini geciktirenler, aydınlık yarınlarına engel olanlara hesap sormaya var mısınız?"
15 Temmuz gecesi vatandaşların darbeye "Dur" dediğini anımsatan Yıldırım, vatandaşların aydınlığa, demokrasiye "Evet" dediğini söyledi.
Başbakan Yıldırım, salondaki partililerin FETÖ mensuplarını kastederek, "Bu hainlerin maaşlarını kesin" sözü üzerine "Hiç merak etmeyin burunlarından fitil fitil gelecek, hiç merak etmeyin. Bu ülkenin masum insanlarına silah doğrultanlar, uçaklarını, helikopterlerini, mermilerini acımasızca insanlar üzerine yağdıranlar hesabını yüce Türk adaleti önünde en ağır şekilde verecekler" diye konuştu.
"Öldürme bizim işimiz değil" diyen Yıldırım, "Biz Adalet ve Kalkınma Partisiyiz, AK Parti'yiz. AK Parti'ye yakışan yaşatmaktır ama alçaklık varsa haddini de bildirmektir" dedi.
Toplantıyı düzenleyenlere teşekkür eden Yıldırım'ın, "Durmak yok" sözlerine salondakiler, "Yola devam" karşılığını verdi.
Binali Yıldırım, programa gelişi sırasında, Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu girişinde Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, milletvekilleri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Salona girişinde partilileri selamlayan Yıldırım, daha sonra salonda kendisi için ayrılan bölüme geçti.
Yıldırım, Türk bayrağının yer aldığı, "Daha güçlü bir Türkiye için halkoylamasına evet" yazılı platformda partililere hitap etti.
Başbakan Yıldırım'a, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni tarafından Osmanlı tuğrasının yer aldığı tablo hediye edildi.
Notlar
Salona, Türk bayrakları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın fotoğraflarının yer aldığı pankartlar asıldı.
Salonda yer alan "Gençlik kararını verdi. Benim oyum evet", "Tam bağımsız Türkiye için yeni Anayasaya evet" yazılı pankartlar dikkati çekti.
Programa, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.
(Bitti)
Başbakan Yıldırım Adana'da
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin, anayasa değişikliğinin "dayatma" olduğu iddiasına ilişkin, "Bunun neresi dayatma? Milletin vekilleri görüştü, kararını verdi.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin, anayasa değişikliğinin "dayatma" olduğu iddiasına ilişkin, "Bunun neresi dayatma? Milletin vekilleri görüştü, kararını verdi. Siz milletin vekillerinin verdiği kararı tanımazsanız, millet sizi tanır mı? Tanımaz" dedi.