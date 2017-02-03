Başbakan'dan Adana Esnafına Sürpriz Ziyaret

Başbakan, Mersin'de yaptırılan Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin açılış töreni öncesi uçakla geldiği Adana'da, cuma namazını kılmak için Hasan Gülek Camisi'ne gitti.

CUMA NAMAZI SONRASI CEMAATLE SELAMLAŞTI

Başbakan Yıldırım ile AB Bakanı ve Başmüzakareci Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Adana Milletvekilleri Necdet Ünüvar ve Mehmet Şükrü Erdinç, cuma namazını kıldıktan sonra cemaatle selamlaştı.

BAŞBAKAN'DAN ESNAFA SÜRPRİZ ZİYARET

Daha sonra cami çevresindeki esnafı ziyaret eden Başbakan Yıldırım, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Yıldırım, cami çevresinde kaldırımda bekleyen vatandaşları da selamlayarak bir süre sohbet etti.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Başbakan Yıldırım, onlara hediye dağıttı.