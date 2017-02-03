Başbakan Binali Yıldırım, özel uçakla Adana'ya geldi.
Başbakan Yıldırım'ı, Adana Havalimanı'nda Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı bakanlar ile öteki ilgililer karşıladı.
Yıldırım, cuma namazını kılmak için havalimanı yakınlarındaki Hasan Gülek Camisi'ne geçti.
Başbakan Yıldırım, daha sonra Mersin'deki Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin açılış törenine katılacak. - ADANA
Başbakan Yıldırım Adana'da
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçakla Adana’ya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçakla Adana'ya geldi.