Başbakan Yıldırım Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'teki anayasa değişikliği teklifi görüşmelerine ilişkin, "Bugün tamamlamayı ümit ediyoruz, her şey yolunda giderse. Ancak zaman zaman engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir, ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu Gazi Meclise yakışmayan davranışlar doğrusu hem milletvekillerine haksızlık hem milletimize haksızlıktır." dedi.



Yıldırım, Emek Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Öncelikle herkesin cumasını kutlayan Yıldırım, "Allah milletimizi, ülkemizi her türlü beladan, kötülüklerden muhafaza etsin" temennisinde bulundu.



Bir gazetecinin, "TBMM'deki anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde yaşananlara" ilişkin sorusu üzerine Yıldırım, Anayasa değişikliğinin ikinci tur oylamasının yapıldığını anımsattı. Yıldırım, şunları kaydetti:



"Zannediyorum bugüne kadar 11 madde oylandı. Bugün tamamlamayı ümit ediyoruz, her şey yolunda giderse. Ancak zaman zaman tabii ki engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir, ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu Gazi Meclise yakışmayan davranışlar doğrusu hem milletvekillerine haksızlık hem milletimize haksızlıktır. O bakımdan bu konuda değerli milletvekillerimizin daha sakin, daha usturuplu hareket içinde olması umumi arzumuzdur, milletin de arzusudur. Milletin vaktini israf etmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum."



Yıldırım, "MHP'li bakan açıklamanıza, Sayın Bahçeli'den açıklama geldi. 'Karanlıkta göz kırpmışlar haberimiz yok' dedi. Nasıl yorumlarsınız?" şeklindeki soruya da şu cevabı verdi:



"Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki Sayın Bahçeli'yi, Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlardır. Devlet Bey, ilkeleri olan, memleketin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi saikle hareket etmeyen bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve geçmiş yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler, bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır."



"Alacağı kararlar, atacağı adımlar önemli olacaktır"



"Bu soruya ek, memleket menfaatleri söz konusu olduğunda MHP'den de kabineye bakanlar girebileceği şeklinde mi yorumluyoruz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Gündemimiz Anayasa değişikliği biliyorsunuz, TBMM'de kabul edildikten sonra inşallah milletimizin önüne gelecek, Meclisin sözü bitecek, millet konuşacak. Millet kararını verecek, ümit ediyorum ki millet bu değişikliği onaylayacak yönde karar verecektir. Şu anda konumuz budur. Bunun dışında bir gündemimiz yok." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, "Bugün Amerika'da devir teslim töreni olacak. Ekonomiye ne gibi bir etkisi olur?" şeklindeki soru üzerine, hayırlı olsun dileğinde bulunarak, "Sayın Trump'a başarılar diliyoruz." dedi.



Amerika'nın yeni yönetiminden dünyada, birçok ülkede ve birçok yerde beklentiler olduğunu belirten Yıldırım, küresel barış, küresel huzur ve küresel güvenlik için dünyanın önde gelen ülkelerinden Amerika ve Rusya'ya önemli sorumluluk düştüğünü söyledi.



Bölgede Türkiye'nin yaptığı barışı kalıcı hale getirme yönündeki çabalara daha fazla destek vermelerini beklediklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:



"ABD-Türkiye ortaklığı NATO'dan başlayan, bugünlere gelen köklü bir geçmişi var. Geçmiş dönemde ne yazık ki bazı yanlış işler oldu ve iki ülke arasında biraz soğukluk yaşandı. Yeni yönetimle bunun ortadan kalkacağına inanıyoruz.



Özellikle ülkemize 15 Temmuz alçak darbe girişiminin mimarı olan, müsebbibi olan Feto'nun iade edilmesi başta olmak üzere, Suriye'de, Irak'ta Türkiye'nin başını ağrıtan terör gruplarına DEAŞ'la mücadele adı altında verilen desteğin durdurulması, ayrıca Türk milletinin Amerika yönetimi hakkındaki olumsuz algısının düzeltilmesi yönünde adımlar atılacağını ümit ediyoruz, beklentimiz budur."



Yıldırım, Trump'ı zorlu günler beklediğini dile getirerek, "Hem küresel anlamda hem de küresel ekonomik krizin, küresel refaha dönüştürülmesi konusunda alacağı kararlar, atacağı adımlar önemli olacaktır. Tekrar başarılar diliyorum." diye konuştu.



Yarı yıl tatili



Bir gazetecinin, yarı yıl tatilinde ailelere bir mesajının olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Yıldırım, sabah karne gününe gidemediklerini, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın kendi namına çocuklarla beraber olduğunu söyledi.



Yıldırım, sözü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a verdi. Öğrencilere başarılar dileyen Yılmaz da şu tavsiyelerde bulundu:



"Tatil de tatil yapsınlar. Kendilerini kültürel, sanatsal ve sosyal yönden geliştirecek etkinliklerde yer alsınlar. Kitap okusunlar, sinemaya gitsinler ailesiyle beraber. Bir huzurevini ziyaret edebilirler. Bir tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edebilirler. Ankara'da Hacıbayram, Anıtkabir, Ankara Kalesi'ni ziyaret edebilirler. Okuduklarını, ziyaret ettiklerini 5 dakika veya 3 dakika içerisinde okulda arkadaşlarına anlatırlarsa bu tatili çok değerli bir şekilde değerlendirmiş olurlar."



"Çocukları yarış atı gibi görmesinler"



Yılmaz'ın yarı yıl tatilinde ödev olmadığını anımsatması üzerine Başbakan Yıldırım, "Tatil zamanı tatil, okul zamanı okul. Her şeyi yerli yerinde yapmak lazım çocuklarımıza. Ama biraz daha çalışın, tatil de de çalışın... Velilere, ailelere, büyüklerine buradan benim tavsiyem, çocukları yarış atı gibi görmesinler. Dinlenmeleri gerektiği zaman, tatil yapmaları gerektiği zaman o fırsatı kendilerine versinler. Okul zamanı zaten onlar bir şey söylemeden de ödevlerini yapacaklar, çalışacaklar." ifadelerini kullandı.



"Onun karnesini ben vereceğim"



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da "Karne öğrencilerle birlikte bize de verilecek. Yani Milli Eğitim Bakanı'na da veriliyor. Varsa eksiklikler, kusurlar o bizim kusurlarımızdır. Velilerin de bunu dikkate almalarını rica ediyorum." dedi.



Gazetecilerin, "Sizin karneniz nasıl peki?" sorusuna, Başbakan Yıldırım gülerek, "Onun karneyi ben vereceğim. Daha doldurmadım." karşılığını verdi.



Başbakan Yıldırım'a cuma namazı çıkışı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer yetkililer eşlik etti.