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Başbakan Yıldırım Açıklama Yapıyor
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Başbakan Yıldırım Açıklama Yapıyor

Başbakan Yıldırım, Reina saldırganının yakalanmasına ilişkin açıklama yapıyor.

Başbakan Yıldırım Açıklama Yapıyor

Başbakan Yıldırım, Reina saldırganının yakalanmasına ilişkin açıklama yapıyor

Kaynak: Dunya.com

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