Başbakan Yıldırım: "Abd'den Beklentimiz Fetö'nün İade Edilmesidir"

Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim ABD'den beklentimiz FETÖ'nün iade edilmesidir. Bu darbenin planlayıcısı, azmettiricisi ve talimatlarını verenin FETÖ olduğundan hiçbir tereddüdümüz yok" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Bloomberg News'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin yeni yönetiminin geçmiş dönemde yaptığı yanlışları yapmayacağını ümit ettiklerini belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 16-17 Mayıs'taki NATO Zirvesi öncesinde bir araya geleceğini ifade etti. Görüşmenin içeriğinin neler olabileceği konusuna ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Hem Suriye'deki DEAŞ'la mücadele konusu, aynı zamanda Türkiye ile ABD'nin stratejik ortaklığının düzeyi ve bundan sonraki hedeflerinin ne olacağı. Ayrıca 15 Temmuz'un arkasında olduğundan zerre kadar şüphemiz olmayan Fetullah Gülen'in iadesi konusu, Gülen'in ABD'deki adamlarının faaliyetlerinin kısıtlanması, önlenmesi konusu. Ayrıca tabii ABD'de Türk vatandaşları aleyhine açılmış davalar var. Bütün bunlar görüşülecek. Ama unutmayalım referandumdan hemen sonra Trump aradı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bizzat kutladı" ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, FETÖ ile mücadele kapsamında 27 ilde 100'ün üzerinde davanını açıldığını anlatarak, "126 dava. Bu davalar takdir edersiniz görüşülürken o sanıklar bir takım iftiralarda bulunuyorlar. Kimisi pişmanlık yasasından yararlanmak istiyor, kimisi yaptığından pişman oluyor ve detaylar anlatıyorlar. Bunlar anlatıldıkça yeni gözaltılar, tutuklamalar gündeme geliyor. Dolayısıyla dava çok karmaşık bir dava. İçeride, dışarıda boyutları olan derin bir çalışma sonucu buraya gelmiş bir konu. O yüzden de bundan sonrası mahkemelerin işi olduğu için biz artık işi mahkemelere bırakmış durumdayız. Ama biz bir şey yapıyoruz, o da şu; soruşturma kapsamında, bu dava kapsamında bir gözaltına alınanlar var, hakimler, asker, polis, sivil memur var. Bir de görevlerinden açığa alınanlar var. Bunlarla ilgili itiraz mekanizması kurduk" diye konuştu.



Önceden kurulan sistemin yargı yolunu kapattığını belirten Yıldırım, "Şimdi ne yaptık? Yeni bir kanun çıkardık. Bu kanuna göre 7 kişilik bir itiraz heyeti var. Onun da bugünlerde atamasını yapacağız. Bu kampanya dolayısıyla biraz gecikti. Bir de bunların güvenlik soruşturması biraz uzun sürdü ama atamalarını yapacağız. Bunu yapınca ne olacak? Diyelim ki birisi haksız uygulama yaptı. Bu komisyon inceleyecek, eğer itirazı yerinde görülürse görevine iade edilecek. Eğer aksi şekilde uygulama doğru yapılmış derse bu kez o itiraz edenin yargı bu uygulama doğru yapılmış derse, itiraz edenin yolu açılıyor. Şimdi yargı yolu kapalı. Mahkemeye gidecek, ona göre işlem yapılacak. Bu önemli bir gelişmedir" dedi.



Başbakan Yıldırım, "Bizim ABD'den beklentimiz FETÖ'nün iade edilmesidir. Bu darbenin planlayıcısı, azmettiricisi ve talimatlarını verenin FETÖ olduğundan hiçbir tereddüdümüz yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA