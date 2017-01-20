Başbakan Yıldırım: "(ABD'de Trump dönemi) Özellikle 15 Temmuz alçak darbe girişiminin mimarı olan FETÖ'nün iade edilmesi başta olmak üzere, Suriye'de, Irak'ta Türkiye'nin başını ağrıtan terör gruplarına DEAŞ'la mücadele adı altında verilen desteğin durdurulması, ayrıca Türk milletinin Amerika yönetimi hakkındaki olumsuz algısının düzeltilmesi yönünde adımlar atılacağını ümit ediyoruz, beklentimiz budur."