Başbakan Yıldırım: "(ABD'de Trump dönemi) ABD-Türkiye ortaklığının NATO'dan başlayan, bugünlere gelen köklü bir geçmişi var. Geçmiş dönemde ne yazık ki bazı yanlış işler oldu ve iki ülke arasında biraz soğukluk yaşandı. Yeni yönetimle bunun ortadan kalkacağına inanıyoruz."