Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Telefonda Görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye rejiminin İdlip'teki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna karşı ABD tarafından verilen zamanlı karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu belirtti. Yıldırım, Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğine dikkati çekti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım görüşmede, Suriye rejiminin İdlip'teki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna karşı ABD tarafından bu sabah verilen zamanlı karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu ifade etti. Yıldırım, stratejik ortak ABD'den, Suriye meselesine daha fazla ağırlık koymasını beklediklerini belirterek bu yolda her türlü desteği vermeye de hazır olduklarının altını çizdi.



Başbakan Yıldırım, ayrıca, bu gelişmeler ışığında Türkiye'ye doğru bir göç hareketi ihtimalini de göz önünde bulundurarak Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini de vurguladı.



ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye'nin ABD'ye verdiği destek için teşekkür ederek, Türkiye ile diyalog ve iş birliğine önem verdiklerini, Suriye'deki sınamalar karşısında bu iş birliğinin önümüzdeki dönem daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ve Suriye'deki insani krizi de göz önünde bulunduracaklarını ifade etti. Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ABD Başkanı Trump'ın ve kendisinin selam ve iyi dileklerinin iletilmesini de rica etti. - ANKARA