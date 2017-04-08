Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Dün gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Suriye rejiminin İdlip'teki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna karşı ABD tarafından verilen zamanlı karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu ifade etti.



Yıldırım'ın ABD'den Suriye meselesine daha fazla ağırlık koymasını beklediğini ve bu yolda Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirttiği öğrenildi.



Başbakan Yıldırım'ın bu gelişmeler ışığında Türkiye'ye doğru bir göç hareketi ihtimalini de göz önünde bulundurarak Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini de vurguladığı kaydedildi.



ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ise, ABD'ye verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiği, Türkiye ile diyalog ve işbirliğine önem verdiklerini, Suriye'deki sınamalar karşısında işbirliğinin önümüzdeki dönem daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ve Suriye'deki insani krizi de göz önünde bulunduracaklarını ifade ettiği öğrenildi. - İstanbul