Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile Telefonda Görüştü

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Başbakan Binali Yıldırım görüşmede, Suriye rejiminin İdlip'teki kimyasal saldırıyla işlediği insanlık suçuna karşı ABD tarafından bu sabah verilen zamanlı karşılığın insanlık vicdanına ve dünya kamuoyunun hislerine tercüman olduğunu ifade etti ve stratejik ortağı ABD'den Suriye meselesine daha fazla ağırlık koymasını beklediğini ve bu yolda her türlü desteği vermeye de hazır olduğumuzun altını çizdi. Başbakan Yıldırım ayrıca, bu gelişmeler ışığında Türkiye'ye doğru bir göç hareketi ihtimalini de göz önünde bulundurarak Suriye'de güvenli bölge tesis edilmesi seçeneği üzerinde daha fazla durulması gerektiğini de vurguladı. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye'nin ABD'ye verdiği destek için teşekkür ederek Türkiye ile diyalog ve işbirliğine önem verdiklerini, Suriye'deki sınamalar karşısında işbirliğinin önümüzdeki dönem daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini ve Suriye'deki insani krizi de göz önünde bulunduracaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ABD Başkanı Trump'ın ve kendisinin selam ve iyi dileklerinin iletilmesini rica etti. - Ankara