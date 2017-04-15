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Başbakan Yıldırım AB Açıklaması: Türkiye Kendi Yolunu Çizecek
Başbakan Yıldırım AB Açıklaması: Türkiye Kendi Yolunu Çizecek
Başbakan Yıldırım AB açıklaması: Türkiye kendi yolunu çizecek.
15 Nisan 2017 Cumartesi 00:29
Başbakan Yıldırım
AB
açıklaması:
Türkiye
kendi yolunu çizecek...
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