Başbakan Yıldırım AB Açıklaması: Türkiye Kendi Yolunu Çizecek

Başbakan Yıldırım AB açıklaması: Türkiye kendi yolunu çizecek.

Başbakan Yıldırım AB açıklaması: Türkiye kendi yolunu çizecek...

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