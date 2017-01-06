Başbakan Yıldırım'a Şiirle Hakaret İddiasına Hapis İstemi

Başbakan Binali Yıldırım'a, yazdığı şiirle hakaret ettiği iddia edilen Ali Çağıl hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.



İDDİANAMEDE ŞİİRE YER VERİLDİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Milli Çözüm Dergisi'nin Temmuz 2016 tarihli 154. sayılı basımında yayınlanan şiirin incelendiği belirtildi. Şiirde tamamen yer verilen iddianamede, "Şiirdeki ifadelerin tamamında şüpheli Ali Çağıl'ın, Binali Yıldırım'ın başbakanlık makamına gelişi ile ilgili onu aşağılayan, dalga geçen, halkın gözünde küçük düşürmeye neden olacak ifadeler kullanarak Başbakan'ı halk nezdinde küçük düşürücü, Başbakan'ı halk nezdinde saygınlığının yok edilmesini amaçlamıştır" denildi.



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE KABUL GÖRMEYECEĞİ BELİRTİLD



İddianamede gazeteciler ve yazarların ülkede meydana gelen siyasi olaylarla ilgili yorum yapma hakkına sahip olduğu ancak bu hak kullanılırken yapılan yorumun kişiyi küçük düşürecek, onuruna karşı kötü etkiye sebep olacak, onur ve saygınlığını düşürecek, halkın karşısında kötü bir imaj çizecek ifadelerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı. İddianamede basın özgürlüğünden hareketle bir ülkenin Başbakanı'nı küçük düşürecek ifadelerin basının toplumu aydınlatma, haber verme kapsamında değerlendirilemeyeceği, Anayasa'da ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 10'ncu maddesinde belirtilen ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kabul görmeyeceği belirtildi.



2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Şüphelinin yazmış olduğu şiirde kullandığı ifadelerin Başbakan'ın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu ifade edilen iddianamede şüpheli Ali Çağıl hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Ali Çağıl önümüzdeki günlerde Bakırköy 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. - İstanbul