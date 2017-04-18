Başbakan Yıldırım'a Özgürgün'den Tebrik Telefonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Başbakan Binali Yıldırım'ı anayasa değişikliği halk oylaması dolayısıyla kutladı.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, KKTC Başbakanı Özgürgün, Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması dolayısıyla tebriklerini iletti.