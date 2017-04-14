Başbakan Yıldırım: "82 Anayasası Ile Kılıçdaroğlu Aynı Model"

- AK Parti'nin Etimesgut mitingi AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım vatandaşlara hitap etmesi KONYA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Etimesgut Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım: '82 Anayasası Ile Kılıçdaroğlu Aynı Model'

- AK Parti'nin Etimesgut mitingi
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım vatandaşlara hitap etmesi KONYA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Etimesgut Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak halka hitap etti.

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