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Başbakan Yıldırım: "3 Darbe Girişiminde de Darbeciler Kaybetti, Millet Kazandı"

Başbakan Yıldırım: "3 Darbe Girişiminde de Darbeciler Kaybetti, Millet Kazandı"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Programdan detaylar AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2.

Başbakan Yıldırım: '3 Darbe Girişiminde de Darbeciler Kaybetti, Millet Kazandı'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Programdan detaylar
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Abdülhamid Han'ı anma programına katılarak konuşma yaptı.

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