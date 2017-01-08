Başbakan Yıldırım: (3)

Başbakan Binali Yıldırım, Başika'daki Türk askeri varlığına ilişkin, "Gayet tabii ki Irak kampıdır, Irak topraklarında kurulan bir kamptır, Irak hükümetinden bağımsız olması düşünülemez. Tabii ki bu görevini başarıyla yapmaya devam edecek ve şartlar ne zaman müsait olursa da oturup bunlar konuşulacak ve dostane bir şekilde sorun halledilmiş olacaktır." dedi.



Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, Türk askerinin Başika kampından çekilip çekilmeyeceğine dair bir sorusu üzerine Başbakan Yıldırım, konuyla ilgili gerekli açıklamaları dün hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde yaptığını söyledi. Türkiye'nin bölgedeki varlığının keyfiyetten değil, mecburiyetten kaynaklandığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Mecburiyet nedir? Musul'un terör örgütlerinden kurtarılmasıdır ve orada Başika'daki birliğimiz bunu da başarıyla ifa ediyor. Bir yandan Ninova sivil güçlerini eğitirken diğer yandan da Musul'un DEAŞ unsurlarından temizlenmesi için doğrudan DEAŞ'la mücadelesini sürdürüyor. Gayet tabii ki Irak kampıdır, Irak topraklarında kurulan bir kamptır, Irak hükümetinden bağımsız olması düşünülemez. Tabii ki bu görevini başarıyla yapmaya devam edecek ve şartlar ne zaman müsait olursa da oturup bunlar konuşulacak ve dostane bir şekilde sorun halledilmiş olacaktır."



Başbakan Yıldırım, bir başka gazetecinin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, TBMM'de Anayasa teklifi görüşmelerinde sergileyecekleri tavra dair açıklamalarının anımsatılması üzerine, şunları söyledi:



"Meclis'e gelecekler, ne söyleyeceklerse söyleyecekler. Başka bir bilgi mi var? Meclis'te bir konunun nasıl ele alınacağı bellidir. Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilleri parti grubu adına veya şahıslar adına söz alırlar, fikirlerini beyan ederler, vatandaş da hepsini dinler, ondan sonra kararını verir, kanaatini de oluşturur. Bunun dışında bir yöntem Meclis'in adetine, usulüne, geleneklerine uygun değildir. CHP'nin yeni keşfettiği bir yöntem varsa onu da yarın göreceğiz."



Yıldırım, MHP'den Anayasa değişikliği oylamasında fire olacağı yönündeki iddialarla ilgili değerlendirmesinin istenmesi üzerine de şunları kaydetti:



"MHP'nin hangi oyu vereceğini, nasıl yapacağını bu konuda bir bilgi var mı? Yani biz bu konuyu birlikte çalıştık, birlikte yola çıktık, Milliyetçi Hareket Partisi-AK Parti. Dolayısıyla bu teklifin Meclis Genel Kurulu'na getirilmesini birlikte sağladık. Meclis'te de teklifimizi en iyi şekilde savunacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli zaten açıkça 'evet' oyu vereceğini ve verdiği oyun da referandum sürecinde arkasında olacağını söyleyerek bu konudaki bütün dedikoduları, spekülasyonları geride bırakmıştır. Bunun ötesinde konuşulanlar lafügüzaftır."



(Bitti)