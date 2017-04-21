Başbakan Yıldırım, 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Katılmak Için Gelen Çocuklarla Bir Araya Geldi -...

- Başabakanlık Çankaya Köşkü Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarla hatıra fotoğrafları çekilmesi ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Katılmak Için Gelen Çocuklarla Bir Araya Geldi -...

- Başabakanlık Çankaya Köşkü
Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarla hatıra fotoğrafları çekilmesi ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.

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