Başbakan Yıldırım, 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Katılmak Için Gelen Çocuklarla Bir Araya Geldi -...
- Başabakanlık Çankaya Köşkü Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarla hatıra fotoğrafları çekilmesi ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.
- Başabakanlık Çankaya Köşkü
Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarla hatıra fotoğrafları çekilmesi ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.