Başbakan Yıldırım, 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Katılmak Için Gelen Çocuklarla Bir Araya Geldi (2)
- Başbakanlık Çankaya Köşkü Salondan detaylar Çocukların yöresel oyunlarını sergilemesi Azerbaycanlı çocuğun şiir okuması Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüye davet edilmesi ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 39.
- Başbakanlık Çankaya Köşkü
Salondan detaylar
Çocukların yöresel oyunlarını sergilemesi
Azerbaycanlı çocuğun şiir okuması
Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüye davet edilmesi ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.