Başbakan Yıldırım, 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Katılmak Için Gelen Çocuklarla Bir Araya Geldi
- Başbakan Yıldırım 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılmak için gelen çocuklar Salondan ve çocuklardan detay Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un gelişi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın gelişi Çocuklardan detaylar Çocukların yöresel oyunlarını sergilemesi ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım,...
- Başbakan Yıldırım
23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılmak için gelen çocuklar
Salondan ve çocuklardan detay
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un gelişi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın gelişi
Çocuklardan detaylar
Çocukların yöresel oyunlarını sergilemesi ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.