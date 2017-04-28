Başbakan Yıldırım, 21 Mayıs'ta AK Parti'nin Olağanüstü Kongresini Toplayacaklarını Açıkladı.

Başbakan Yıldırım, 21 Mayıs'ta AK Parti'nin olağanüstü kongresini toplayacaklarını açıkladı.

Başbakan Yıldırım, 21 Mayıs'ta AK Parti'nin Olağanüstü Kongresini Toplayacaklarını Açıkladı.

Başbakan Yıldırım, 21 Mayıs'ta AK Parti'nin olağanüstü kongresini toplayacaklarını açıkladı.

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