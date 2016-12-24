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Başbakan Yıldırım: '2023 Hedeflerimizi Şimdiden Inşa Ettik' - Istanbul

Başbakan Yıldırım: '2023 Hedeflerimizi Şimdiden Inşa Ettik' - Istanbul

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ekonomi Bakanlığı'nın katkılarıyla, gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım: '2023 Hedeflerimizi Şimdiden Inşa Ettik' - Istanbul

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ekonomi Bakanlığı'nın katkılarıyla, gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

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