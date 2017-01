Başbakan Yıldırım "2. Abdülhamid Han'ı Anma" Programında Konuşuyor (1)

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2. Abdülhamid Han'ı Anma" programına katıldı.



Programda Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Kamacı, mehter takımı eşliğinde marş söyledi.



Sonrasında kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, salonda bulunanların tezahüratları üzerine, "Gençler, enerjinizi, heyecanınızı birden tüketmeyin yakında sokaklar canlanacak. Sokaklarda heyecan doruğa çıkacak. Onun için gençlerimiz, teşkilatımız ile gurur duyuyoruz. Konuşmamızı yapalım ondan sonra her türlü tezahürat serbest" dedi.



"BİZE ABDÜLHAMİD'İ DOĞRU ANLATMAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR"



"Bize Abdülhamid'i doğru anlatmamak için her şeyi yaptılar" diyen Yıldırım, "Bize Abdülhamid'i doğru anlatmamak için her şeyi yaptılar. 'Kızıl Sultan' dediler. 'Vatanı satan' dediler. 'Pinti Hakan' dediler. Ama cennet mekan, ulu Hakan Abdülhamid, 33 yıllık saltanatı döneminde bir karış vatan toprağını bile alçaklara teslim etmeyen Ulu Hakan'dır. Abdülhamid, Osmanlı'nın en zor dönemlerinde yedi düvele karşı imparatorluğu bir tutmasını bilmiş ve emperyalistlerin heveslerini kursağında bırakmıştır. Abdülhamid'i anlamak istiyorsanız İstanbul Üniversitesi'ne, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, İzmir'deki Saat Kulesi'ne bakın. 1. Ordu Komutanlığı'na, Selimiye Kışlası'na bakın" diye konuştu.



"MARMARAY PROJESİ DE ABDÜLHAMİD'İN HAYALİDİR"



Marmaray Projesi'nin Abdülhamid'in hayali olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Cumhuriyet neslinin kullandığı bütün eserlerin altında o ulu Hakan Abdülhamid'in imzası var. Marmaray Projesi de Abdülhamid'in hayalidir. Abdülhamid'in hayali gerçeğe dönüştürenler de onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşlarıdır" dedi.



Görüntü Dökümü



--------------



-Başbakan'ın salona girişi



-Mehter Marşı'nın söylenmesi



-Başbakan'ın konuşması



-Detaylar