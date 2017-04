Başbakan Yıldırım: "1982 Anayasası ile Kılıçdaroğlu aynı model"

"1982 model bir araba düşünün, freni tutmuyor, vites kutusu dağılmış, sigortası gitmiş"

"1982 anayasası ile Kılıçdaroğlu aynı model. Değişime direniyorlar, be kardeşim bölünmüş yollar yaptık, kaymak gibi. Bu yollarda bu arabayla gidilir mi? Buna son model araba lazım. O zaman Türkiye uçacak uçacak"

Başbakan Yıldırım, miting maratonuna pide arası verdi



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, mevcut anayasaya işaret ederek, "1982 model bir araba düşünün, freni tutmuyor, vites kutusu dağılmış, sigortası gitmiş. 1982 anayasası ile Kılıçdaroğlu aynı model. Değişime direniyorlar, be kardeşim bölünmüş yollar yaptık, kaymak gibi. Bu yollarda bu arabayla gidilir mi? Buna son model araba lazım. O zaman Türkiye uçacak uçacak" dedi.

Etimesgut'ta vatandaşlarla buluşan Başbakan Yıldırım, "Yarından sonra İnşallah sandığa gidiyoruz. Etimesgut hazır mı? Ne diyor? Ömer Halis Demir'in ilçesi Etimesgut. Şehitlerinin hesabını sormaya hazır mı? 15 Temmuz gecesi meydanlardaydınız. Bu ayyıldızlı bayrağı indirmediniz. Bu ezanları dindirmediniz. Memleketi FETÖ'cülere teslim etmediniz. Şimdi, bu anayasa değişikliği 19. Anayasa değişikliği, 18 sefer değiştirilmiş, artık değişmeyen bir tarafı kalmamış, yani eski bir model araba gibi. 1982 model bir araba düşünün, freni tutmuyor, vites kutusu dağılmış, sigortası gitmiş. Şimdi aynen ona benziyor. 1982 anayasası ile Kılıçdaroğlu aynı model. Değişime direniyorlar, be kardeşim bölünmüş yollar yaptık, kaymak gibi. Bu yollarda bu arabayla gidilir mi? Buna son model araba lazım. O zaman Türkiye uçacak uçacak. Engellerle, eski arabalarla nereye kadar gideceğiz? Boşverin Kılıçdaroğlu'nu işimize bakalım, onunla ne vaktimizi geçireceğiz. Adam iki aydır masal okuyor, masal. Kahvecilerle konuşuyor, kahveler kapanacak diyor. Muhtarlarla buluşuyor, muhtarlıklar kapanacak diyor. Kardeşim sen Türkiye'nin geleceği için ne söyleyeceksin onu bilelim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, "İdam isteriz" sloganları üzerine Yıldırım, "Önümüzdeki işi bir halledelim, öncelikli işimiz bu" dedi.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "Bahçeli ne dedi, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim'. Dolayısıyla şimdi çıkmış diyorlar ki, 'Eyaletler olacakmış, Türkiye bölünecekmiş'. O zaman ben diyorum ki, PKK niye 'hayır deyin' diye bas bas bağırıyor, FETÖ niye bağırıyor, Avrupa'daki bazı yöneticiler niye bağırıyor? Çünkü, bunlar Türkiye'nin güçlenmesini, terörün bitmesini istemiyorlar. Kandil'inizi söndüreceğiz."

Yıldırım, Keçiören mitinginden önce vatandaşlarla pidecide pide yedi

İkinci durağı ise Keçiören olan Yıldırım, burada vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin bilgi verdi. Anayasa ile Türkiye'nin daha fazla büyüyeceğini belirten Yıldırım, "Bu anayasa 40 yıldır başımızı ağrıtan terörü, FETÖ'yü, PKK'yı bitiriyor. Boşuna mı PKK 'hayır' diye kendini parçalıyor, boşuna mı Feto her tarafta 'hayır' kampanyası yapıyor. Avrupa'nın ülkeleri boşuna mı bu kampanyada terör örgütleriyle kol kola vererek, propaganda yapıyorlar. Amaçları Türkiye güçlenmesin, Türkiye'de güçlü iktidar olmasın, Türkiye darbelerle, muhtıralarla vakit kaybetsin ama yağma yok. Türkiye, Türk insanı 15 Temmuz'da nasıl bu alçak darbecilere haddini bildirdiyse bu pazar sandıkta bunlara da haddini bildirecektir. Hazır mısınız, sandıkları patlatmaya var mısınız?" diye sordu.

"Vesayet anayasasını sandığa gömeceğiz"

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "Merak etmeyin bundan sonra darbeciler, teröristler, bu milletin düşmanları asla önümüze engel çıkaramayacak, yolumuza çıkamayacaklar. Sizin bu desteğinizle inşallah pazar günü son vesayet anayasasını sandığa gömeceğiz, yolumuza devam edeceğiz."

Başbakan Yıldırım Pideciye uğradı

Öte yandan Yıldırım, Keçiören'e giderken yolda durarak bir pidecide vatandaşlarla pide yedi. Yıldırım, Cuma namazı öncesinde ise esnaf ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın ilçeler kapsamında Ankara'da yapacağı miting sayısı 6'yı buluyor. Yıldırım'ın ilk durağı Altındağ, ikinci durağı ise Keçiören olurken, ziyaret ettiği ilçeler arasında Etimesgut, Sincan, Yenimahalle yer alıyor. (EV-BC -