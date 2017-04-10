Başbakan Yıldırım: "16 Nisan'da 27 Mayıs Parantezini Kapatıyoruz"

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları AYDIN - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti tarafından Aydın İstasyon Meydanında düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım: '16 Nisan'da 27 Mayıs Parantezini Kapatıyoruz'

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları AYDIN - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti tarafından Aydın İstasyon Meydanında düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

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