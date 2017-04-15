Başbakan Yıldırım: "15 yılda beraber başardıklarımız ortada. İnşallah yarın, 16 Nisan'dan sonra çifte bahar yaşayacağız, çifte bahar. Ekonomi şaha kalkacak, istikrara, büyümeye, değişime 'evet' diyen Türkiye, inanın yatırımcıların göz bebeği olacak. Büyük projelerimiz daha hızlı bir şekilde tamamlanacak, devlet engellerden kurtulacak, bürokrasi hızlanacak ve kazanan Türkiye olacak. Vesayet son bulacak, milli irade hakim olacak, artık hükümetleri Ankara'da otel odalarında değil, gizli kapılar arkasında değil, sandıkta siz kuracaksınız."