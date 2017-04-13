Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: 'Kira Indirimi Esnafa Büyük Bir Motivasyon Oldu'

SELMA KASAP - AYNUR EKİZ - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriye halkının yerinden, yurdundan olmamasını, rejimin etnik temizlik operasyonuna maruz kalmasını istediklerini belirterek, "Tahliyelerle rejim aslında bu hedefini gerçekleştirmektedir." dedi.



Kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye meselesinde oyun içinde oyun olduğunu ifade etti.



Suriye'de, 30 Aralık 2016'da Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde, taraflar arasında ateşkes sağlandığını anımsatan Kaynak, Türkiye'nin bu ateşkes için çok gayret ettiğini anlattı.



Başbakan Yardımcısı Kaynak, bu ateşkesin sağlanması için Suriye rejiminin ve İran'ın istediği şekilde bazı yerleşim yerlerinin tahliye edildiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Fakat şimdi ortada gördüğümüz oyun şu, Humus ve civarı, İdlib'in güneyi buraların bir kısmında taraflar güya bir mutabakata varıyorlar. Suriye ve Rusya'nın girişimleriyle bir mutabakata varıyorlar. Stabil durumda olması gereken, ateşkesten dolayı zaten orada rahatlıkla oturmaları gereken insanlara yeni bir göç empoze ediliyor ve Vaer bölgesinden 8 bine yakın insan maalesef göç için bir anlaşmaya zorlandılar."



Kaynak, Kızılay ve AFAD'ın Cerablus yakınlarında bir geçici barınma merkezi kurduğunu, Gaziantep Valiliğinin içme suyu ve diğer altyapı ihtiyaçlarını karşıladığını, ikinci grubun da bölgeye geldiğini anlattı. Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ teröründen temizlenen Cerablus'a doğru bir geliş olduğunu dile getiren Kaynak, orada çadırların kurulduğunu, tüm temel ihtiyaçların karşılandığını ve sağlık kontrollerinin yapıldığını aktardı.



Veysi Kaynak, ikinci olarak Halep'in tahliyesi üzerine Reyhanlı'ya, Cilvegözü'ne yakın mesafede teşkil ettikleri kamp yerleri olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Buraları da hazır tutuyoruz. Bizim istediğimiz şudur, hiç kimse yerinden yurdundan olmasın, rejimin etnik temizlik operasyonuna maruz kalmasın. Şimdi bu tahliyelerle rejim aslında bu hedefini gerçekleştirmektedir.



Evet, insanların kamplarını oluştururuz, güven içinde yaşayacak şartları hazırlarız ama etnik temizlik, yerlerinden edilmeleri, o politikaya engel olunması gerekir. Kimin engel olması gerekir? Yine insanlık adına bütün devletlerin buna engel olması gerekir. Rusya'nın ve İran'ın, rejimi bu hususta desteklememesi gerekir."



"Yeni bir tahliye olursa iki saat mesafede hemen çadırları kurabiliriz"



Kaynak, AFAD'ın bölgedeki kimyasal saldırılardan sonra Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) yönüyle çok daha teşkilatlı hale geldiğine işaret ederek, öncelikle Suriye sınırından gelenlerin öncelikle KBRN çadırlarda test edildiklerini, arındırıldıklarını ve daha sonra hastaneye yönlendirildiklerini belirtti.



Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Reyhanlı civarındaki kampın yeri hazır, çadırları Adana'da bekliyor. Yani iki saat mesafede hemen çadırları kurabiliriz yeni bir tahliye olursa. Bizim kararımız şudur; biz bir saldırı olduğu takdirde yaşlıları, çocukları, yaralıları, hastaları Türkiye'ye alırız ama diğerlerinin Suriye sınırları içerisindeki kamplarda günlük hayatlarını yaşayacak şekilde barınmalarını sağlarız." ifadelerini kullandı.



"Kira indirimi esnafa büyük bir motivasyon oldu"



Veysi Kaynak, Vakıflar Genel Müdürlüğünce kiralarda indirime gidilmesinin, ekonomiye ve turizme katkılarına ilişkin değerlendirme yapmasının istenmesi üzerine, vakıfların bütün giderlerini kendi gelirleriyle karşılayan kuruluşlardan olduğuna işaret etti.



Türkiye'nin geçen yıl maruz kaldığı terör eylemleri ve darbe teşebbüsü dolayısıyla esnafın önemli ciro kayıpları olduğunu dile getiren Kaynak, bu nedenle çarşıları yeniden canlı tutmak için bu kararı aldıklarını söyledi.



Kaynak, tüm bu nedenlerle yüzde 29,7 dolayında turist kaybı görüldüğünü, bu durumun İstiklal Caddesi, Mısır Çarşısı, Sultanahmet, Antalya gibi bölgelerde de esnafın cirosunda düşüşe neden olduğunu söyledi.



Kiralarda yüzde 30'a varan indirim yaptıklarını bildiren Kaynak, "Bu inanılmaz bir motivasyon oldu esnafımıza. Hedefine ulaşmıştır kararnamemiz diyebilirim. Zaten hükümetimiz, ekonomiyi canlandırmak için çok çeşitli çareler, çok çeşitli tedbirler alıyor. Küçük esnafımıza verilen faizsiz krediler, kredi garanti fonuyla sanayicimize, müteşebbisimize verilen imkanlar. Vergi ve sigorta indirimleri ile reel sektöre verilen imkanlar, bunlar hep ekonomimizi canlı tuttu." diye konuştu.



Bu imkanlarla OECD ülkeleri yüzde 1,5 büyürken Türkiye'nin yüzde 3 büyüdüğünü vurgulayan Kaynak, 15 Temmuz hain darbesine rağmen. Güneydoğu'da yürütülen terörle mücadeleye ve Fırat Kalkanı Harekatı'na rağmen Türkiye'nin, Avrupa Birliğinden 2 kat büyüdüğünü vurguladı.