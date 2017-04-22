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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta Konuştu-1
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta Konuştu-1
22 Nisan 2017 Cumartesi 16:20
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[9531105] DHA
Kahramanmaraş
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Veysi Kaynak
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