Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta Konuştu (12)

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta Konuştu (12)

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Kahramanmaraş, Veysi Kaynak