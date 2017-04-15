Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta Konuştu (11)

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta Konuştu (11)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kahramanmaraş, Veysi Kaynak
8