Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta Konuştu (9)

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kahramanmaraş'ta Konuştu (9)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kahramanmaraş, Veysi Kaynak